Aprilli alguses, kui president Donald Trump kuulutas praktiliselt kogu maailmale välja uued tollid, et need siis nädala pärast edasi lükata, tabas globaalseid aktsiaturge vabalangus. USA parlamendisaadikud ja nende pereliikmed tegid sel ajal aga sadu tehinguid; praktika, mis on eetiliselt küsitav.