Uus juht peab LHV-le kiirenduskäigu leidma

Toomsalu ütles börsijuhile, et alustas kaheksa ja pool aastat tagasi ning selle ajaga on tootlus olnud 330 protsenti, mis annab arvutades 38 protsenti aastas. «Päris Buffettiga ennast ei võrdle, aga minu arust päris kõva tulemus,» lisas ta.

Tõsi ta on, alates 5. detsembrist 2016 on LHV aktsia hind kerkinud 4,33 korda, millele tuleks lisada ka kokku 40 senti aktsia kohta dividende, mis teeks väärtpaberi kogutootluseks tervelt 380 protsenti.

Kuid aktsia hinna ilus, et mitte öelda meeletu tõus jääb aastate taha: viimased neli aastat on väärtpaberi hind pigem langenud. Vaid alanud aastal on aktsia hind taas tõusma hakanud. Kas tegemist on lihtsalt lühiajalise nähtusega või on alanud pikem trend, sõltub paljuski ka uuest juhist, kelleks saab pangagrupi praegune investeerimispanganduse juht Mihkel Torim.