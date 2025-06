Eesti autoturul on müüginumbrid Euroopa kõige madalamad

Andrus Kuus võtab välja graafiku autode müügi kohta: kui vaadata automüügi näitajaid ajavahemikul tänavuse aasta jaanuarist kuni aprillini, siis Eesti autoturg on miinus 50-protsendise kukkumisega Euroopa viimane, Leedu aga 42-protsendise tõusuga Euroopa esimene. «Need numbrid pole ainult pilt autoturu, vaid majanduse enda kohta – nad seal ikka kasvavad. Nemad [Läti-Leedu] võtsid lähenemise, et elavdada autoturgu, anda toetusi hübriididele, mitte maksustada,» ütles Kuus.

Eesti inimesed tunnevad Andrus Kuusi tegemisi ennekõike kaubamärgi ​Bassadone nime all, aga ametlikult on mitmete markide maaletoojaks Auto-Bon OÜ. Kuus ütleb, et nad kuuluvad Gibraltari juurtega pereettevõttele, mis on näinud mõlemat maailmasõda ja kõiki finantskriise-majanduslangusi, nii et neile pole miski uus. «Optimismi peab olema, aga läheb veel veidi aega, enne kui Eesti noka püsti saab,» kõlab Kuusi ennustus.