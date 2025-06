Keldo ööistungil: ametiühingud esindavad 4-7 protsenti töötajaid, Eestis on tavaks paindlikud töösuhted

Kui algselt pidi muuhulgas paindliku tööaja kokkulepet ning iganädalase puhkeaja selgemat regulatsiooni sätestav eelnõu arutlusele tulema teisipäeval, siis ootamatult lükati see päev hiljemaks. Ning arutlusele tuli see istungi 20 punktina kell 2.25 ehk juba neljapäeval. See juhtus isegi oodatust varem- just nii põhjendas eelnõu esitlema asunud Erkki Keldo oma hilinemist.

Eelnõu eesmärk on Keldo sõnul ajakohastada meie tööõigust töömaailma tegelike vajadustega vastavaks ning sealjuures parandada paljude töötajate sotsiaalset kaitset. «Ja tõesti, see muudatus on olnud väga kaua oodatud, see aitab lahendada olukordi paljudes reaalelu olukordades, kus töömaht ja töötajate valmisolek töötada võivad kõikuda, näiteks jaekaubanduses, teenindussektoris, hooaja iseloomuga tegevusaladel. See pakub nii tööandjale kui töötajale suuremat paindlikkust ja valikuvabadust,» rääkis Keldo.