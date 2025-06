Uus nimi on lühike, lööv, kaasaegne ja Eesti päritoluga. «See on meeldejääv ja kergesti leitav. IIL on lühike, lööv ja mitmetähenduslik,» kõneles Nilisk. «Meie tegevuse kese on Eestis. Siin on meie inimesed ja siin on meie mõju. IIL liigub looduse rütmis, on kestlik ja keskkonnasõbralik,” lisas Nilisk.