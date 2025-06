Tegemist on ühe rekordilise korterimüügiga Eestis- ruutmeetri hind ulatus 11 000 euroni ning kogu korteri maksumus oli ligi 1,9 miljonit eurot. Tegemist oli võlaõigusliku lepinguga.

Päris Eesti hinnarekord see ei ole. Maa- ja ruumiameti andmed näitavad, et üle 70-ruutmeetriste korterite ruutmeetri hinnarekord on 11 586 eurot.