Kui mõned nädalad tagasi oli odavaima ostukorvi tiitli omanik Grossi Toidukaubad, siis tõuseb antud jaekett endiselt esile soodsaima ostukorviga. Paar nädalat tagasi maksis sama jaeketi ostukorv 59,41 eurot, ent nüüdseks on see odavnenud 86 sendi ehk 1,4 protsendi võrra 58,22 eurole. Grossi puhul on hea välja tuua ka see, et neil on 18 toodet, mille hinnad on teistest odavamad.