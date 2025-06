Kaitsekulud kui majanduse päästerõngas – sajad miljonid voolavad Eesti firmadesse

Saksamaa kaitsetööstushiiu Rheinmetall rahvusvahelise strateegiaarenduse ja valitsussuhete juht dr. h. c. Dirk Niebel ei teinud hiljutises vestluses Postimehega saladust, et just kaitsetööstus võib olla imerohuks, mis võib terveks ravida Euroopa haige mehe – Saksamaa. Seda põhjusel, et kui Saksamaa majanduse selgroog – autotööstus – on sunnitud töötajaid koondama, siis tootmist palavikuliselt kasvatav kaitsetööstus pakub neile kohe ka tööd.