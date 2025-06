Kuigi päikesepaneelide kasutamine on Saksamaal turule toonud ohtralt taastuvenergiat, on selle kaudne hind ühiskonnale väga kõrge.

Saksamaal loetakse päikeseenergia pikaajalist toetamisskeemi edulooks, mis on turule ohtralt taastuvenergiat ja mida on jäljendanud enam kui poolsada riiki. Kuid seda edulugu varjutab üks tõsiasi – selle hind on Saksamaa maksumaksjale üüratu.