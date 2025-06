Venemaa lubab Iraani ehitada kaheksa tuumajaama. Jälle.

Tegelikkuses on sama lubadust korratud juba üle kümne aasta. Esmakordselt teatasid Iraan ja Venemaa kaheksa jaama plaanist juba 2014. aastal, mil Venemaa toonane tuumaminister Sergei Kirijenko allkirjastas Teheranis vastava kokkuleppe. Aastate jooksul on lubadust korratud korduvalt, kuid reaalne ehitus on jäänud visalt ühe jaama juurde: Bushehr 1, mis valmis pika viivituse järel alles 2011. aastal. Tuleb täpsustada, et leping esimese Bushehri lõpetamiseks sõlmiti juba 1995. aastal.