ETTEVAATUST Mõtle, enne kui klikid: e-kirjade lahkumislinkide ohud, mida sa ei teadnud

Majandusleht The Wall Street Journal kirjutab, et kuigi meid on õpetatud, et meililistidest lahkumine on lihtne ja turvaline viis pääseda nendest e-kirjadest ning nimistustest, millega me enda teada ei ole kunagi soovinud liituda, siis alati see nii ei ole. Küberturbe eksperdid hoiatavad, et paljudel juhtudel võib selle lingi klikkimine teha rohkem kahju kui kasu.