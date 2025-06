Minister Leis: investeeringuid ei tehta maale, kui seal on kruusateed ja internetti pole

Riigikogu liige Jaanus Karilaid (Isamaa) küsis infotunnis Leisilt, kuidas tal on plaanis Eestis regionaalselt ebavõrdust vähendada. «Regionaalsed lõhed ülejäänud Eestiga ainult suurenevad. Kui me vaatame analüüse, vaatame tegelikku elu, siis me näeme, et valitsuse poliitika väga palju neid lõhesid ei aita vähendada. Mind huvitab alguses üldisemalt, mis on teil ministrina vaade sellele, kuidas te vähendate neid lõhesid,» küsis Karilaid.