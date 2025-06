IMF kritiseeris Lätit pangamaksu kehtestamise pärast

Küsimusele, mis puudutas käesolevast aastast kehtestatud solidaarse maksu, mida Lätis registreeritud krediidiasutused peavad tasuma kuni 2027. aastani pankade kasumi kasvult seoses EURIBORi muutustega, vastas IMFi missiooni juht Lätis, Luis Brandao-Marques, et IMF näeb selles potentsiaalset turumoonutuse riski. Eelkõige võivad pangad sellisel juhul eelistada anda rohkem laene kinnisvarasektorisse, selle asemel et finantseerida rohkem ettevõtlust, kuna kinnisvaralaenud on pikaajalised ning maksukoormus hajub pikkemale perioodile.

«Vastupidiselt on näiteks ettevõtete laenud enamasti palju lühemajalised. See võib mõjutada majandustegevust, kuna ettevõtetele antavad laenud on reeglina tootlikumad kui kinnisvaralaenud, mis on tavaliselt madala tootlikkusega. See ongi üks meie peamisi murekohti – sel võivad tekkida soovimatud kõrvalmõjud ning seetõttu arvame, et valitsus peaks selle maksu rakendamist uuesti hindama,» rõhutas Brandao-Marques.