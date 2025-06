Oodata on suurinvesteeringuid: Eestisse soovib investeerida kümmekond ettevõtet

Toetuse reeglid on lihtsad: iga projekti investeeringu maht peab olema vähemalt 100 miljonit eurot ning investeeringu raames tuleb luua vähemalt 30 uut töökohta, kus makstakse sektori keskmist brutopalka. Kui need tingimused on täidetud, maksab riik pärast investeeringu tegemist 15 protsenti projekti mahust või kuni 20 miljonit eurot investorile tagasi. Harjumaal on toetusemäär 10 protsenti investeeringu mahust.