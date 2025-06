FOTOD Monacos pärjati EY Maailma Aasta Ettevõtja

Monacos toimunud rahvusvahelisel ettevõtlusfoorumil EY Maailma Aasta Ettevõtja (EY World Entrepreneur Of The Year™) esindasid Eestit EY Eesti Aasta Ettevõtjad Andreas ja Jaak Tiik, kes on peegelmaju tootva ÖÖD Groupi’i asutajad. Tegemist on prestiižse iga-aastase sündmusega, mis koondab silmapaistvad ettevõtjad 43 riigist, et tunnustada neid, kes oma visiooni ja tegevusega kujundavad tulevikku.