GRAAFIK Uuring: rahulolematus töö ja palgaga on kasvanud

Kes ja kui palju lisaraha teenib?

31% teenib kuus 200–800 eurot ning 8% teenib rohkem kui 800 eurot. «Ehkki palgad ja hinnad on kahe aastaga tõusnud, siis teenitava lisatulu suurus on sel ajal samal tasemel püsinud,» ütleb Jääger. «Madalama sissetulekuga inimesed on üha enam valmis leppima kuni 200-eurose kuise lisatuluga, kõrgema palgaga inimesi motiveerib aga aina enam tulu, mis on vähemalt 500 eurot kuus.»