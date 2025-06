Zara riidepoodide omanik: suveriideid ostetakse vähem kui eelmisel aastal

Kuna ettevõtte suuruselt teine turg asub USAs, siis mõjutab nende käekäigu USA presidendi Donald Trumpi tariifipoliitika. «Praegust keskkonda on raske ennustada ja me jätkame olukorra jälgimist,» ütles Inditexi investorite suhete juht Gorka García-Tapia Yturriaga.

Ta märkis, et ettevõttel on mitmekesised ja paindlikud tarneahelad, mis aitavad tariifide halba mõju minimeerida. Inditex toodab praegu suurema osa oma toodetest Aasia eri osades. Kuid riideid toodetakse ka Hispaanias, Portugalis, Marokos, Türgis, Brasiilias ja Argentinas.

Märtsis andis Inditex märku, et nõudlus firma toodete järgi on alates aasta algusest aeglustunud. Firma tegevjuht Óscar García Maceiras põhjendas seda toona tariifidega seotud ebakindlusega.

Eestis tegutsevad Zara kauplused on osa Hispaania rõivakontsernist Inditex, mis tegutseb Baltikumis frantsiisina läbi Apranga Grupi, mis on samuti börsiettevõte. Balti börsil tegetseva ettevõtte aktsiad on langenud viimase kuuga üle kuue protsendi. Aastatagusega võrreldes on hind siiski üle kolme protsendi kõrgem.