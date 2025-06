Käibemaksu tõusu varjus: inimesed planeerivad suuremaid oste

«Me näeme kordumas täpselt sama mustrit, mis ilmnes ka eelmise maksutõusu eel. Inimesed teevad suured ostud enne maksutõusu jõustumist – see puudutab eriti kodutehnikat ja muid suuremaid kulutusi. Kuigi üldiselt on meie valdkonna ostukorvis eelmise aastaga võrreldes umbes 5-protsendiline langus, siis enne käibemaksu muudatuse jõustumist on mõnes tootegrupis näha 10–20-protsendilist tõusu. Klientidelt saadud tagasisidest võime välja lugeda soovi teha ost enne maksumuudatust,» ütles Euronicsi kliendilahenduste ja kvaliteedijuht Andrei Fjodorov.