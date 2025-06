KUI PALGAST EI PIISA Just nii paljud töötajad on sunnitud otsima lisatööd

Suvi ei too paljudele üksnes puhkust – ligi pooled tööotsijad kaaluvad sel hooajal lisatöö tegemist, selgub hiljutisest CV.ee tööturu monitooringust. Põhjuseid selleks on mitmeid, alates isiklikest ambitsioonidest kuni praktiliste vajadusteni. Ka ootused teenitavale tasule on üsna konkreetsed, jäädes enamasti ühe kindla piiri alla.