TAAVET vs KOLJAT Kuidas tõlkeprogramm DeepL-i edukalt Google’i ja OpenAI vastu seisab

Saksamaal Kölnis asuv tõlke- ja keeletehnoloogia ettevõte DeepL on tänaseks kasvanud Euroopa üheks olulisemaks tehisintellekti rakenduste arendajaks. Ehkki globaalses konkurentsis tuleb rinda pista Google’i ja OpenAI taoliste hiidudega, on DeepL-i masintõlke lahendused paljude ettevõtete ja organisatsioonide eelistuseks. Ettevõtte fookus on selgelt B2B-sektoril, kus täpsus, kontekstitundlikkus ja turvalisus mängivad keskset rolli, kirjutas Frankfurter Allgemeine Zeitung.