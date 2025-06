Summus Capital OÜ emiteerib juba kolmandat korda võlakirju, kuid esmakordselt on investeerimisvõimalus avatud ka jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Pakutavate võlakirjade aastane fikseeritud intressimäär on 8 protsenti, intressimaksed toimuvad kord kvartalis.

Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ning lunastustähtaeg on 4 aastat. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospekti alusel. Summus Capital plaanib võlakirjad noteerida Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjade pakkumise maht on kuni 30 miljonit eurot, mis teeb sellest ühe suurima avaliku võlakirjaemissiooni Balti regioonis viimastel aastatel. Võlakirjaemissiooni korraldajateks on LHV Pank ja Signet Bank, emissiooni kaaskorraldajana tegutseb Orion Securities. Õigusnõustajaks on advokaadibüroo Sorainen.