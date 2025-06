Töötaja küsib: Töötasin ettevõttes kolm kuud. Töösuhte lõppedes mulle kasutamata jäänud puhkuse eest raha ei makstud. Tööandja ütleb, et kõik on õige, mina ise siiski arvan, et mingi summa oleks sealt pidanud tulema. Kellel on õigus?