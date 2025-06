Bigbank annab välja 6,5 protsendilise intressiga võlakirjad

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts ütles, et tegemist on esimese seeriaga hiljuti käivitatud 25 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist. «Esimese seeria intressitaseme fikseerimisel lähtusime tänasest üldisest intressikeskkonnast. Bigbankil on hästi diversifitseeritud ja hea tootlusega laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest, äriklientide arendus- ja investeerimislaenudest ning liisingutoodetest. Lisaks oleme viimastel aastatel suunanud investoritele juba viis edukat ja ülemärgitud avalikku võlakirjaemissiooni kogumahus 52 miljonit eurot,» lisas Länts.