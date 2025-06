Baltic Horizon soovib muuta võlakirjade ennetähtaegse lunastamise korda

Baltic Horizon Fond on algatanud menetluse, et muuta oma 42 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni tingimusi, otsides võlakirjaomanikelt nõusolekut ennetähtaegse lunastamise korra muutmiseks. Muudatuse eesmärk on anda fondile rohkem paindlikkust võlakirjade tagasimaksmisel enne tähtaja saabumist.