Wise’i otsus viia põhinoteering New Yorki põhjustas Londonis paraja paanika

Uudis põhjustas nii Briti kui ka rahvusvahelises majandusajakirjanduses peaaegu paanika. «Wise’i äratuskell Londonile» pealkirjastas vastavasisulise artikli maailma juhtivaid majanduslehti Financial Times. «Londoni allakäik on nüüd pöördumatu,» nentis Briti suurlehe The Telegraph toimetaja ja kolumnist Ben Marlow oma arvamusartiklis. «Wise’i torm raputas Londoni börsi finantstehnoloogiaunistust,» kirjutas Londoni finantskeskuse (London City) majandusväljaanne CityAM.

Financial Times kirjutas, et viimasel ajal saab Londoni kapitaliturg tagasilööke vaat et iga nädal ning seekord oli selleks Ühendkuningriigi ühe säravaima tähe Wise’i teade põhinoteerimiskoha Londoni väljavahetamine New Yorgi vastu.