Euroopa autotööstus seisab silmitsi haruldaste muldmetallide kriisiga

Üha enam autotootjaid ja nende tarnijaid on viimastel nädalatel otsinud meeleheitlikult alternatiivseid magnetite allikaid, kuna Hiina karmid ekspordikontrollid on tekitanud üleilmse tarnehäire. Saksamaa magnetitootja Magnosphere'i juht Frank Eckard tunnistab, et tema telefon ei ole vait jäänud – ettevõtted on valmis maksma ükskõik millist hinda, et vältida tootmisliinide seiskumist. Mõni tehas võib tema sõnul tegevuse peatada juba juulis.