Rimi avas logistikakeskuse ja vastab muutuvatele ostuharjumustele

Rimi äsjane uuring näitab, et 79 protsenti Eesti tarbijatest peab toidukauba ostmisel kõige olulisemaks võimalust säästa raha ja üle poole inimestest otsib säästuvõimalusi igapäevaselt. 45 protsenti inimestest ostab mullusest sagedamini peagi aeguma hakkavaid soodushinnaga tooteid. Ka on keskmises ostukorvis tänavu 7 toodet, mida on vähem kui eelmisel aastal. Et tarbija ootuste selge muutusega kaasas käia, on Rimi tegemas põhimõttelisi muutusi oma sortimendis ja kampaaniapakkumistes.