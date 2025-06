Postimehele saabus vihje, mille kohaselt on inimesele saabunud teade selle kohta, et tema automaatne maksutagastus on valmis.

Teate kohaselt on kliendile tagastatav summa 296,81 eurot ning selle kättesaamiseks palutakse täita vastav vorm ja esitada pangakonto andmed, kuhu raha soovitakse saada. Klienti suunatakse vajutama kindlale nupule, mis viib veebilehele, mis sarnaneb MTA omaga, kuid mille aadressiribalt on näha, et tegelik veebiaadress on vale.