Soome-Eesti vahelist tunnelit lubanud Peter Vesterbacka haridusidu vihastas hiinlased välja

Vesterbacka idufirma Finest Future lubab Hiina keskkooliõpilastele silda Soome koolidesse ja ülikoolidesse pakkudes selleks intensiivset Soome keele omandamise programmi. Tavaliselt õpivad tudengid veebi vahendusel kaks kuud ning seejärel ootab neid neljakuine laager Soome maapiirkonnas. Kui nad seejärel keeleeksami sooritavad, saavad nad ettevõtte abiga kandideerida Soome keskkooli. Vesterbacka ise reklaamib videos, et soome keelt on väga lihtne õppida.

Vesterbacka idufirma pakutav võimalus tundus Hiina graafilise disaineri Amy jaoks unistuste täitumisena. «Olime alati unistanud, et meie laps saab Soome hariduse, sest teadsime, et siin on maailma parimad koolid,» lausus ta.