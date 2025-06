Teedeehitusse suunatakse just nii suur summa

«Tugevdame korraga nii igapäevast liikuvust, liiklusohutust kui ka riigi kaitsevõimet. Euroopa rahastusest suuname ligi 85 miljonit eurot teelõikudele, mis on muuhulgas olulised sõjalise liikuvuse jaoks – projektid on valmis ja pärast heakskiitu saame töödega kiiresti alustada. 12 miljonit lisaeelarvest võimaldab tuua varasemaks mitmeid väiksemaid, aga vajalikke parandustöid üle Eesti. Taristu peab toetama elu ja majandust igas Eestimaa nurgas ja igas olukorras,» sõnas taristuminister Kuldar Leis. «Oluline on seegi, et tegu pole ühekordse investeeringuga – oleme otsustanud tõsta teede rahastust püsivalt 60–70 miljoni euro võrra aastas.»