Tõnu Mertsina: USA tähtsus kaubanduspartnerina on kukkunud

«Aprillis aeglustus Eesti ekspordikasv märgatavalt – koos reekspordiga suurenes see aastases võrdluses 3 protsenti, Eesti päritolu kaupade eksport aga 2 protsenti. Kuna ekspordihinnad tõusid üle 3 protsendi, siis esialgsetel andmetel Eesti päritolu kaupade ekspordimaht aprillis vähenes. Samas on kaupade eksport kasvanud jooksevhindades sel aastal keskmiselt 8 protsenti ja aprillis oli see 16 protsenti suurem, kui eelmise aasta lõpus,» märkis Mertsina pressiteates.