MKM: kaubavahetuse aeglustumine viitab ebakindlusele

Analüütik tõi välja, et Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 2 protsenti. Peamiste kaubagruppide müük suurenes, kuid kogu eksporti mõjutas tugevasti mineraalsete kütuste, täpsemalt erinevate õlide ja kütuste ekspordi kukkumine. Kuigi statistikas kajastuvad need Eesti päritolu toodete all, siis samamoodi on kukkunud ka import.