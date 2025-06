Kabulist võib saada esimene kaasaegne linn ilma joogiveeta

Põhjavee tase on viimase kümne aastaga langenud kuni 30 meetrit, kuivaks on jäänud ligi pooled puurkaevud – Kabuli elanike peamised joogiveeallikad. Linn tarbib aastas 44 miljonit kuupmeetrit vett rohkem, kui loodus suudab taastoota, kirjutab The Guardian.