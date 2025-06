NElli janson Investeerimise hetkeseis ja tulevik – mida iga investor peaks teadma

«Aktiivseid jaeinvestoreid on ikkagi vähemuses ja keeruline on välja tuua tüüpprofiili,» vastas Janson, kirjeldades üht tüüpilist investeerimishuvilist. «Keskmisest aktiivsem investor on see, kes on endale kokku pannud peamiselt üksikaktsiatest koosneva investeerimisportfelli ja mida ta ise regulaarselt jälgib ning juhib. Üksikaktsiatesse investeerimisega tehakse algust üldiselt kodumaisel börsil, misjärel liigutakse edasi välisturgudele. Kõige sagedamini USA börsile. Sellisel investoril on nii aega, huvi kui ka kapitali oma investeeringutega rohkem tegeleda. Kõige tõenäolisemalt on ta vanuses 30–45 (ehkki viimastel aastatel on noorte osakaal jõudsalt kasvanud), mees (ehkki naiste osakaal aktiivsete investorite hulgas kasvab kiiresti) ja kõrgharidusega, mis on tihtipeale seotud majanduse või tehnoloogia valdkonnaga,» rääkis Janson, milline on üks investeerimishuvilise tüüpprofiil.