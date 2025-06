FOTOD Kristjan Rahu suurosalusega firma avas tehase vesiniku tootmistehnoloogia masstootmiseks

Avamisüritusel kõnelenud peaminister Kristen Michali sõnul on Stargate Hydrogeni vesinikutehas suurepärane näide sellest, millist tööstusarengut me Eestis soovime näha. «Väikese riigi konkurentsieelis on kõrgema lisandväärtusega tooted, innovatsioon ja lihtne ettevõtluskeskkond. Meie ülesanne valitsuses on tagada, et ettevõtted saaksid võimalikult lihtsalt toimetada. Seetõttu oleme astunud rea olulisi samme regulatsioonide lihtsustamiseks, menetluste kiirendamiseks ning selleks, et muuta investeerimine Eestisse atraktiivsemaks,» sõnas peaminister.