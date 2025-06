Venemaa ettevõtete karm elu: pankade kasumid kasvavad, teised võitlevad ellujäämise nimel

The Insider kirjutab, et kehvas olukorras on kaubandus, sest venelased on hakanud vähem kulutama. Pankrotioht koputab mitmete ehitusettevõtete uksele, nii et töötajad saadavad Venemaa presidendile Vladimir Putinile petitsioone. Söekaevandused on nii sügavas languses, et ei maksa imestada, kui kaevurid taas oma kiivritega valge maja uksele koputama lähevad nagu 90ndatel.