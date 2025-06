Investor Mari sukeldus Poola aktsiaturule

Pekao omakapitali tootlus on 19,9 protsenti. Sealjuures on juba maha arvestatud frangilaenude pahandused. LHV on sellest natuke parem 21,2 protsendiga ja Coop Pank kehvem 14,9 protsendiga. Eks see ole ka mõnevõrra tunda palju aktsia eest makstakse. LHV hinna/raamatupidamisväärtuse suhtarvu näit on 1,75, Coop Pangal 1 ja Pekaol 1,4. Dividenditootluselt ei võistle LHV ega Coop Pank Pekaoga.