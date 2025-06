ELi direktiivi kohaselt peavad reoveepuhastid, mis teenindavad üle 100 000 inimese, kasutama neljanda astme puhastust. See tähendab, et reoveest tuleb eemaldada ka kõige väiksemad saasteained – ravimijäägid, hormoonid, kosmeetikavahendite ühendid ja mikroplast.

Kuigi direktiivi eesmärk on kaitsta loodust, siis selle rakendamine ähvardab kriisiga tervishoius. Nimelt tuleb puhastustehnoloogia investeeringutest katta vähemalt 80 protsenti farmaatsia- ja kosmeetikatööstusel, lähtuvalt printsiibist, et saastaja maksab. Ravimitootjad hoiatavad, et see võib muuta odavate ravimite tootmise kahjumlikuks ning sundida ettevõtteid tootmisest loobuma.​