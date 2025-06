Tallink Viking Line'i plaanitud laevast: see pole praegu majanduslikult otstarbekas

Tallink on liikunud rohelisema laevastiku ja jätkusuutlikuma majandamise poole juba vähemalt viimased 15 aastat või kauemgi, kui need teemad hakkasid jõulisemalt esile tõusma. Juba praegu on Tallinki laevadele loodud kaldavooluühenduse võimekus, mis võimaldab emissioonivaba elektrikasutust sadamas. Samuti kasutavad kiirlaevad veeldatud maagaasi, mis on täna üks rohelisemaid laevakütuseid. Juba praegu oleme emissioone vähendanud mahus, mis on rohkem kui Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni seatud sihttase aastaks 2030, kommenteeris Viking Line'i plaanitavat täiselektrilist laeva Tallink Grupi kommunikatsioonidirektor Meelis Kompus.