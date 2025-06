Petukõnede tegijad leiutavad üha uusi skeeme. Foto on illustratiivne.

Telefonipettused ei näi vaibuvat. Vastu suve, kui inimesed sätivad end puhkusele ja soovivad argielust eemalduda, on petturid aktiivsemad kui kunagi varem. Just siis, kui tähelepanu on mujal ja telefon taskus rohkem lõõgastumiseks kui valvsuseks, tabab paljusid ootamatu kõne või sõnum.