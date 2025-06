SEIKLUSPARKIDE VÕRDLUS Kus asub Eesti kõige taskukohasem seikluspark?

Suvi on käes ning seiklushimulised hinged otsivad aktiivset ajaviidet. Üheks populaarseimaks valikuks on seikluspargid, kuid nende hinnad võivad Eestis märgatavalt erineda. Postimees Tarbija võrdles suuremate seiklusparkide hindu, et välja selgitada, milline neist on kõige taskukohasem ja sobivaim turnimiskoht.