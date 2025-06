Hoonete ehitusmahud küll kasvavad, kuid olid siiski ka tänavu esimeses kvartalis endiselt samal tasemel, kus oldi 2023. aasta keskel. Ehkki kasvu on näha, on tasemed jätkuvalt kurvakstegevad. Kuidas Rotermanni arendajad ehitusturgu hetkel hindavad?

Statistika järgi on mahud tasapisi kasvule pöördunud, kuid eks selle peamine põhjus on võrdlemisi madal võrdlusbaas. Samas on kinnisvaraarenduse absoluutselt kõige olulisema sisendi – raha hind – oluliselt allapoole tulnud ja näitab sarnast trendi ka tulevikuks. See on kindlasti hea indikaator turule ja minu hinnangul on turg oma madalseisust väljumas.