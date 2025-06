Töötukassa: suvine seisak tööturul saabus seekord varem

Töötukassa kommunikatsioonijuhi Lauri Kooli sõnul oli maikuu lõpus töötukassas umbes 44 600 registreeritud töötut ja töötuse määr oli 6,3 protsenti. «Kuu aja jooksul vähenes registreeritud töötute arv umbes 2400 inimese võrra. Umbes 70 protsenti maikuus töötukassast lahkunutest leidsid uue töö, 15 protsenti läks pensionile, 12 protsenti ei täinud registreeritud töötu kohustusi ning ei jätka töötukassa kliendina, ülejäänud lahkusid muudel põhjustel,» sõnas Kool ja lisas, et kokkuvõttes on pilt veidi parem, kui varem - tänavu on töötuid vähem kui kahel eelneval aastal maikuu lõpus. «Seis on aga praktiliselt täpselt sama, kui oli mais 2022.»

Tänavuse maikuu puhul torkas Kooli sõnul silma, et kui tavaliselt on maikuu olnud veel kuu, mil töötute arv langeb märtsi ja aprilli tuules suhteliselt tempokalt, siis sel aastal jõudis suvi tööturule kiiremini kohale. «Nimelt on suvekuud pigem seisakukuud, mil töötuse näitajad muutuvad vähe. Nii sarnaneski selle aasta mai pigem eelmiste aastate juuniga. Töötus küll vähenes, kuid mitte sellises tempos nagu varasemad maid oleksid lubanud loota. Samas, kuna töötus on ka väiksem kui eelmistel aastatel, siis on langemisruumi juba vähem ja töötus ei saagi sama jõudsalt väheneda,» märkis Kool.