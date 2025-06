Euroopa veab maailma aktsiaturud rekordtasemele

«Kõik ootasid, et USA majandus kukub kokku, aga eile (teisipäeval – toim) tulnud tööturuandmed näitasid, et nii see pole,» ütles varahaldusettevõtte Edmond de Rothchild Asset Management investeeringute juht Benjamin Melman väljaandele Bloomberg. Tema sõnul panustavad investorid Trumpi käitumisele, mida iseloomustab akronüüm TACO ehk Trump Always Chickens Out, mis tähendab, et Trump taganeb alati vastutusest.