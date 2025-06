Koostöö Tpiletiga tähendab, et piletid muutuvad paremini kättesaadavaks, eriti neile, kes elavad Tallinnast väljaspool või eelistavad piletit osta kohalikust bussijaamast.

FlixBusi piletimüük on nüüdsest avatud Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis, Narvas, Võrus, Haapsalus, Kuressaares ja Viljandis asuvates jaamades ning Tpilet.ee veebilehel. Piletit saab soetada reisidele, mis väljuvad alates 12. juunist, kuid piletid on müügil juba 5. juunist, et reisijad saaksid oma sõite aegsasti planeerida.