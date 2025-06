Eesti juurtega Wise läheb Wall Streeti vallutama

Üleilmne rahaülekandeteenuse pakkuja Wise teatas neljapäeval oma 2025. aasta majandusaasta (lõppenud 31. märtsil) tulemused, mille järgi kasvas ettevõtte puhaskasum 17 protsendi võrra, jõudes 564,8 miljoni naelani. Veelgi olulisem kui numbrid ise on aga ettevõtte strateegiline otsus kolida oma esmase aktsianoteeringu asukoht Londonist New Yorki. Kuigi Wise’i peakontor jääb esialgu Ühendkuningriiki ning Tallinna keskus töötab tavapäraselt edasi, siis tähistab see samm omamoodi murrangut nii Euroopa tehnoloogiasektoris kui ka Eesti enda jaoks.