Euroopa Keskpank alandas intressimäära, laenuvõtjate elu muutub kergemaks

Keskpanga intressimäära alandamine oli oodatud samm. Euroala inflatsioon on taandumas ning inflatsioonisurved kadumas. Euroopa Keskpank alandas inflatsiooniootust selleks ja järgmiseks aastaks 0,3 protsendipunkti võrra sel aastal 2 protsendini ning järgmisel lausa 1,6 protsendini. Intressimäära langetust toetas veel see, et aastane inflatsioonimäär oli maikuus 1,9 protsendi juures ehk on taaskord väiksem Euroopa Keskpanga inflatsioonieesmärgiks seatud 2 protsendi tasemest, kirjutas Luminor Eesti peaökonomist Lenno Uusküla oma kommentaaris.​

Intressimäära hoiab aga üleval jätkuv alusinflatsiooni kõrgem tase. Kui välja võtta vaid energia, siis oli see 2,5 protsenti sest energia hinnad on aastaga langenud 3,6 protsenti. Hinnad ilma energia, toidu, alkoholi ja tubakata kasvasid aga 2,3 protsenti. Ka see on eesmärgist kõrgem. Alusinflatsiooni aga saab Euroopa Keskpank kõige paremini kontrollida sest energia ja toidu hinnad on suuresti rahvusvahelised ning alkoholi ja tubaka hinnad maksudest sõltuvad. Alusinflatsiooni hoiab üleval teenuste hinna 3,2 protsendi suurune kasv.