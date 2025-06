Euroopa kaitsetööstusettevõtted on viimase paari aastaga tootmismahtu suurendanud suisa kordades, kuid ikkagi ei suudeta Ukrainat abistada, rääkimata oma varude taastamisest. Mis on juhtunud?

Võtame näiteks Saksamaa Bundeswehri, mis on aastaid olnud alavarustatud. Pärast külma sõja lõppu viidi lahinguvalmidus umbes 70 protsendini. Tänapäeval on tavapärane, et Saksamaa sõdurid peavad Leedus õppustel osalemiseks laenama varustust teistelt üksustelt – laovarud on lihtsalt nii väikesed. Nüüd tuleb kogu varustus uuendada – iga sõdur ja reservist vajab uut varustust ning lisaks tuleb luua 30 päeva jagu lahinguvalmidust tagavad reservid. Praegu jätkub Saksamaa varudest vaid umbes 14–15 sõjapäevaks.