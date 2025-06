Mis takistab naisi ettevõtlusega alustamast? Liialt kõrge enesekriitika!

Eestis on sooline palgalõhe üks Euroopa suurimaid, möödunud aastal oli naiste brutotunnitasu keskmiselt 13,2 protsenti väiksem kui meestel. See lõhe on eriti suur finants- ja kindlustussektoris, kus see vahe on rohkem kui 25 protsenti. Selline ebavõrdsus mõjutab naiste võimalusi ettevõtluses, kuna väiksemad sissetulekud raskendavad kapitali kogumist ja investeeringute tegemist.​