Eesti kaitsetööstuse komeet: Defsecintel kordistas müügitulu, töötajate arv kolmekordistus

Ettevõtte toodeteks on treileri baasile ehitatud mobiilne torn koos droonijaamaga SurveilSPIRE (mobile autonomous surveillance platform MASP) ning 4x4 sõidukitele paigaldatav süsteem CAIMAN, mis sisaldab erinevaid sensorsüsteeme seire teostamiseks ja droonide avastamise ja mõjutamise süsteem EIRSHIELD.

Surveil­SPIRE on mobiilne, mitmesuguste sensorite ja kaameratega varustatud seireplatvorm, mille saab sõidutada vajalikku kohta ja kiiresti töökorda seada. Seadmel on 20 meetri kõrgune mast, mille otsas olevad kaamerad näevad enam kui kümne kilomeetri kaugusele. Unikaalseks teeb lahenduse selle tõhusus, liigendatavus ehk modulaarsus, sobivus erinevatele maastikele ning seegi, et vaatlustorni juurde käivad droonid, mis lendavad sealt tuvastus- ja vaatlusmissioonidele.